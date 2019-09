Fairplay-Geste bei Leichtathletik-WM : Läufer hilft entkräftetem Konkurrenten ins Ziel

Köln Vom 27. September bis 6. Oktober 2019 findet die Leichtathletik-WM in Doha statt. Wir halten Sie in unserem Telegramm über alle Ereignisse auf dem Laufenden.

Die Leichtathletik-WM in Doha hat schon am Auftakttag ihren ersten großen Herzensmoment erlebt. Im Vorlauf über 5000 m klemmte sich der hoffnungslos abgeschlagene Afrikaner Braima Suncar Dabo seinen völlig entkräfteten karibischen Kontrahenten Jonathan Busby unter den Arm und schleppte ihn unter dem tosenden Jubel der Zuschauer quasi über die letzte Runde.

Um die große Geste perfekt zu machen, schob Dabo seinen neuen Freund fürs Leben, der die brutale Hitze in Katar offenbar gnadenlos unterschätzt hatte, noch vor sich über seine Ziellinie - rund fünf Minuten hinter Sieger Selemon Barega aus Äthiopien.

Für beide Außenseiter stand letztlich eine persönliche Bestzeit zu Buche, für Busby blieb die Uhr bei 18:10,68 stehen, für Dabo bei 18:10,87 - allerdings hatten beide zuvor noch kein offizielles 5000-m-Rennen bestritten. Der Weltverband zeigte jedoch wenig Herz, disqualifizierte Busby, weil er gemäß Regel 144.3 unerlaubte Hilfe genossen hatte. Vorerst waren beide aber in den Sozialen Medien die Stars der noch jungen WM.

Ryzih springt am Geburtstag ins Stabhochsprung-Finale

Die frühere Vize-Europameisterin Lisa Ryzih (Ludwigshafen) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha das Finale im Stabhochsprung erreicht, die seit dem Vorjahr mit einem Defibrillator springende Katharina Bauer (Leverkusen) ist hingegen in der Qualifikation ausgeschieden. Ryzih übersprang an ihrem 31. Geburtstag 4,60 m und zog damit in die Entscheidung der besten 17 am Montag (19.40 Uhr MESZ) ein.

Bauer scheiterte dreimal an ihrer Anfangshöhe von 4,20 m. Die 29-Jährige war aufgrund ihrer Leistung der vergangenen Hallensaison (4,55) vom Weltverband IAAF zur WM eingeladen worden. Bauer leidet seit ihrer Kindheit unter zusätzlichen Herzschlägen und musste sich daher einer OP unterziehen. Ihr Traum ist der Olympiastart 2020 in Tokio.

Den Einzug ins Finale schafften alle Favoritinnen, darunter die Jahresweltbeste Jennifer Suhr (USA) sowie Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Katerina Stefanidi (Griechenland).

Ringer und Parsons über 5000 m ohne Chance

Richard Ringer vom LC Rehlingen ist bei der Leichtathletik-WM in Doha im Vorlauf über 5000 Meter chancenlos geblieben. In 13:49,20 Minuten kam der EM-Dritte von 2016 am Freitag in der Gesamtwertung auf den 30. Platz. Der Deutsch-Amerikaner Sam Parsons von der LG Eintracht Frankfurt benötigte bei seiner WM-Premiere 13:38,53 Minuten. Beide Läufer qualifizierten sich damit nicht für das Finale am Montag. Schnellster über die fünf Kilometer war der US-Amerikaner Paul Chelimo in 13:20,18 Minuten.

Hochspringerin Onnen mit Nervenstärke ins Finale

Hochspringerin Imke Onnen (Hannover) hat das Finale am Montag (19.30 Uhr MESZ) erreicht. Die 25-Jährige bewies Nervenstärke und übersprang in der Qualifikation im ersten Versuch die geforderten 1,94 m - zuvor hatte Onnen bei 1,92 m drei Anläufe gebraucht. Christina Honsel (Dortmund) überquerte lediglich 1,80 m und schied aus. Die deutsche Meisterin und EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) hatte ihrer Saison wegen Achillessehnenproblemen abgebrochen.

Souverän die Medaillenentscheidung erreichte die als neutrale Athletin startende Topfavoritin Marija Lassizkene aus Russland, die in Doha als erste Hochspringerin zum dritten Mal WM-Gold holen kann.

Gesa Krause im Finale über 3000 Meter Hindernis

Medaillenkandidatin Gesa Krause hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha das Finale über 3000 Meter am Montag erreicht. Die 27 Jahre alte Europameisterin vom Verein Silvesterlauf Trier kam am Freitag in ihrem Vorlauf als Dritte nach 9:18,82 Minuten ins Ziel. Krause hatte 2015 WM-Bronze gewonnen. Topfavoritinnen im Khalifa-Stadion in Katars Hauptstadt sind Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech und Hyvin Kiyeng aus Kenia.

Trost im 800-m-Halbfinale, Hering ausgeschieden

Katharina Trost hat bei der Leichtathletik-WM in Doha über 800 m den Einzug ins Halbfinale am Samstag (18.15 Uhr MESZ) geschafft. Der 24-Jährigen reichten 2:01,45 Minuten für Platz zwei in ihrem Vorlauf, damit qualifizierte sie sich direkt für die nächste Runde. Die deutsche Meisterin Christina Hering (beide München), die mit einer Saisonbestzeit von 1:59,41 Minuten nach Katar gereist war, schied hingegen mit ihren 2:03,15 Minuten als Vierte ihres Vorlaufs aus.

"Ich kann es noch gar nicht glauben, freue mich mega", sagte Trost: "Dieses Mal habe ich es gut geschafft, meine Position auszunutzen - da stelle ich mich manchmal sonst etwas doof an. Jetzt gehe ich erstmal in die Eistonne und lockere meine Beine." Und Hering, der am Ende 22 Hundertstelsekunden fehlten, meinte: "Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe schon gemerkt, dass der Lauf nicht superschnell war und wusste, dass es hintenraus eng wird. Mir ist zwei-, dreimal jemand auf die Hacke getreten und ich wurde geschubst, aber das kann keine Entschuldigung sein."

Titelverteidigerin Caster Semenya aus Südafrika war in Doha nicht am Start - wegen einer von der IAAF neu eingeführten Testosteron-Regel. Diese fordert von Athletinnen mit intersexuellen Anlagen, dass sie ihren Testosteron-Wert mit Medikamenten unter einen bestimmten Wert senken, um über Strecken von 400 m bis zu einer Meile international starten zu dürfen. Vize-Weltmeisterin Francine Niyonsaba (Burundi) ist von dieser Regelung ebenfalls betroffen.

Russland darf nicht mit eigenem Team an der Leichtathletik-WM teilnehmen

Wie die IAAF nach ihrer Council-Sitzung am Montag mitteilte, wird der wegen des Dopingskandals seit November 2015 suspendierte russische Verband RUSAF vorerst nicht wieder aufgenommen.

"Wir haben die Entscheidung einstimmig getroffen", sagte IAAF-Präsident Sebastian Coe. Die Sperre wurde damit bereits zum zwölften Mal verlängert.

Ein Grund für die unnachgiebige Haltung sind offenbar auch die am vergangenen Wochenende öffentlich gewordenen Manipulationsvorwürfe. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat wegen Zweifeln an der Echtheit der Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor, die das Ausmaß des institutionalisierten Dopingsystems belegen sollen, eine offizielle Untersuchung gegen Russland eingeleitet.

Russland hat nun drei Wochen Zeit, auf die Vorwürfe zu antworten. Die Informationen aus dem Moskauer Labor enthalten die Testdaten zwischen Januar 2012 und August 2015, in diesem Zeitraum sollen im Moskauer Labor systematisch positive Tests vertuscht worden sein. "Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die WADA ein Verfahren gegen Russland eingeleitet hat", sagte der Task-Force-Vorsitzende Rune Andersen.

Zudem gibt es aber auch innerhalb der russischen Leichtathletik immer noch Probleme. So sollen russische Verbandsoffizielle versucht haben, einen Dopingverstoß des Weltklasse-Hochspringers Danil Lyssenko zu vertuschen. Diese Untersuchung läuft noch.

Auch sollen belastete und gesperrte Trainer und Mediziner weiter russische Athleten betreuen. "Es gibt wiederkehrende Probleme damit, dass Sportler immer noch mit gesperrten Trainern arbeiten. Dies untergräbt die Schaffung eine starken Anti-Doping-Mentalität", sagte Andersen.

Russische Leichtathleten dürfen derzeit nur nach eingehender Prüfung durch die IAAF als sogenannte "Neutrale Athleten" bei internationalen Wettbewerben starten. Die bisher letzte russische Mannschaft hatte bei der WM 2015 in Peking an einem internationalen Großereignis teilgenommen. Für Doha sind 29 "Neutrale Athleten" gemeldet.

