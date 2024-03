Rekordjäger mit Medaillenträumen Wie Mehrkämpfer Leo Neugebauer die nächste Bestmarke geknackt hat

„Ich bin super happy, diesen Wettkampf gewonnen und den deutschen Rekord gebrochen zu haben. Dass ich ihn jetzt indoor und outdoor habe, bedeutet mir sehr viel“, sagte Neugebauer bei Sport1. „Ich wusste nach dem letzten Wettkampf, dass ich ihn erreichen kann.“ Dieser letzte Wettkampf ist erst rund einen Monat her, beim New Mexico Collegiate Classic in Albuquerque hatte Neugebauer mit 6219 Punkten den Busemann-Rekord noch knapp verpasst – weil er vor allem bei den letzten beiden Disziplinen schwächelte. Diesmal nicht.