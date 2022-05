Mehrkampf-Meeting : Weltmeister Kaul ist in Ratingen am Start - Europameister Abele muss passen

Weltmeister Kaul ist in Ratingen am Start - Europameister Abele muss passen

Ratingen Trotz kleinerem Teilnehmerfeld als sonst, wollen sich die Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer in Ratingen von ihrer besten Seite zeigen, um sich für die WM und EM im Sommer zu qualifizieren.

Das 25. Mehrkampf-Meeting beim TV Ratingen an diesem Wochenende wird mit einem etwas kleineren Teilnehmerfeld auskommen müssen als ursprünglich gedacht. „Es gibt leider viele Veränderungen, weil es eine hohe Anzahl an Wettkämpfen gibt, viele Athleten dafür mehrfach gemeldet haben und dann noch absagen“, sagt Frank Müller. Der Bundestrainer Mehrkampf gibt zu: „Wir hatten uns vor ein paar Wochen noch mehr Athleten vorgestellt, aber das schient ein schwieriges Unterfangen zu sein dieses Jahr.“

Immerhin haben 14 Zehnkämpfer und 14 Siebenkämpferinnen zugesagt, die die erste Chance ergreifen wollen, sich für die Weltmeisterschaft in den USA (15. bis 24. Juli) und die Heim-Europameisterschaft in München (15. bis 21. August) zu qualifizieren. Mit dabei ist bei den Siebenkämpferinnen Carolin Schäfer, die Olympia-Siebte von Tokio, die ihren dritten Sieg in Ratingen feiern könnte. Auch die Leverkusenerin Sophie Weißenberg „liebäugelt mit den Direkt-Normen“ und sieht „relativ gute Chancen, wenn alles gut läuft“. Sie plant aber auch einen Start im österreichischen Götzis ein, das wie das Meeting in Ratingen eines der drei einzigen weltweit ist, die in der höchsten Kategorie, dem Gold-Status, angesiedelt sind.