Deutsche Hallen-Meisterschaften in Leipzig : Mihambo springt zum fünften Titel in Serie

Malaika Mihambo. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leipzig Die Titelsammlung von Malaika Mihambo ist um eine deutsche Meisterschaft reicher. In Leipzig sprang die Olympiasiegerin von Tokio auf 6,81 Meter und sicherte sich damit ihren nächsten Erfolg in der Halle.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat zum fünften Mal in Serie den deutschen Hallen-Titel gewonnen und kann mit Rückenwind in den Highlight-Sommer starten. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz kam am Sonntag in Leipzig in ihrem zweiten Sprung auf 6,81 m.

„Es war ein guter Wettkampf, der Anlauf war schon viel stabiler", sagte Mihambo in der ARD. Trotzdem habe noch nicht alles „im Detail gepasst".

Mihambo will sich nach der Deutschen Meisterschaft auf den Sommer konzentrieren. Dann stehen mit den Weltmeisterschaften in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) und den Europameisterschaften in München (15. bis 21. August) gleich zwei Höhepunkte auf dem Programm, bei denen Mihambo als Titelverteidigerin an den Start geht. Die Hallen-WM in Belgrad (18. bis 20. März) lässt sie aus.

Vor einer Woche hatte Deutschlands Sportlerin des Jahres beim ISTAF Indoor in Düsseldorf die Weltjahresbestleistung von 6,96 m aufgestellt. Platz zwei in Leipzig ging mit 6,66 m an Merle Homeier (Göttingen).

