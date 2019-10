„Überrascht und schockiert“ : Salazar-Affäre überschattet Klosterhalfens WM-Hoffnungen

Los Angeles Der umstrittene Leichtathletik-Trainer Alberto Salazar ist von der US-Anti-Doping-Behörde wegen Dopingverstößen für vier Jahre gesperrt worden. Er ist Chefcoach des Nike Oregon Projects, dem auch die deutsche Weltklasse-Mittelstrecklerin Konstanze Klosterhalfen angehört.

Als Konstanze Klosterhalfen am Dienstagmorgen im Marriott-Marquis-Hotel in Doha aufwachte, war ihre Welt nicht mehr in Ordnung. In der Nacht hatten sich die Nachrichten überschlagen. Alberto Salazar, ihr umstrittener "Chef" beim Nike Oregon Project, wurde wegen Dopingverstößen für vier Jahre gesperrt. Ausgerechnet einen Tag vor Klosterhalfens erstem Rennen. Auf der WM-Mission des deutschen Lauf-Shootingstars liegt jetzt ein Schatten.

Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike unterstützt Salazar dabei, seine vierjährige Sperre anzufechten. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag mit. „Nike dulde die Anwendung verbotener Substanzen in keiner Weise“, bekräftigte das Unternehmen.

Auch wenn Klosterhalfen nicht direkt bei Salazar trainiert, der Fall setzt sie noch einmal mehr unter Druck. Schon seit ihrem Wechsel in die USA im November 2018 begleiten das "German Wunderkind" unangenehme Fragen, seit April gehört sie auch offiziell dem Nike Oregon Project an. Dem aufkommenden Misstrauen war sie bisher stets offensiv-verständnisvoll begegnet. "Wer negativ darüber redet, soll sich vor Ort ein eigenes Bild machen", sagte Klosterhalfen, die im Jahr 2019 bisher sechs deutsche Rekorde aufstellte, zuletzt und verwies auf optimales und innovatives Training und beste Bedingungen für die Athleten : "Oregon war ein wichtiger Schritt, ein Glücksfall für mich."

Ob Klosterhalfen, für viele Experten das womöglich größte nicht in Afrika geborene Lauf-Talent der Geschichte, in Katar den Salazar-Wirbel hinter sich lassen kann, wird sich am Mittwoch zeigen. Mit ziemlicher Sicherheit steht sie dann bei den Vorläufen über 5000 Meter (17.25 Uhr MESZ) an der Startlinie, da sich Hassan für die 1500 Meter entschieden hat. "Ich will einfach gut laufen und werde alles geben", hatte Klosterhalfen vor der WM gesagt. Aber da war ihre Welt noch in Ordnung.