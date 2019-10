Deutscher Leichtathletik-Verband schützt Leverkusenerin : Vier Jahre Sperre für Klosterhalfens „Chef“ Salazar

Der umstrittene Leichtathletik-Trainer Alberto Salazar ist von der US-Anti-Doping-Behörde Usada wegen Dopingverstößen für vier Jahre gesperrt worden. Der 61-Jährige ist Chefcoach des Nike Oregon Projects, dem auch die deutsche Weltklasse-Mittelstrecklerin Konstanze Klosterhalfen angehört.

Die 22-jährige Klosterhalfen aus Leverkusen, die am Mittwoch bei der WM in Doha über 1500 oder 5000 m antritt, wird in den USA allerdings selbst von Coach Pete Julian trainiert. Auf Drängen des US-Leichtathletikverbandes USATF entzog der Weltverband IAAF Salazar die Akkreditierung für die WM.

Sowohl Farah als auch Salazar hatten jegliche Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich bin ein sauberer Athlet, habe niemals die Regeln gebrochen", hatte Farah in einer Stellungnahme mitgeteilt. Der Brite trainiert seit 2017 nicht mehr bei Salazar, dafür aber die Niederländerin Sifan Hassan, die bei der WM in Doha Gold über 10.000 gewonnen hatte.

Klosterhalfen trainiert seit November 2018 in den USA, sie gehört dem Nike Oregon Project offiziell seit April an. Dem aufkommenden Misstrauen begegnet Klosterhalfen offensiv-verständnisvoll. "Wer negativ darüber redet, soll sich vor Ort ein eigenes Bild machen", sagte Klosterhalfen. Der DLV hat keinen Zweifel an der Integrität seiner Topläuferin. "Konstanze ist eine mündige Athletin. Schon im Vorfeld der WM in Doha hat sie sich mehrfach zu kritischen Fragen positioniert und dabei verdeutlicht, dass sie dem deutschen und internationalen Anti-Doping-Kontroll-System unterliegt. Trotz intensiver Kontrollen gab es bei ihr keine Beanstandungen und sie lehnt jede unerlaubte Methode ab", teilte der DLV mit.