Hallen-WM in Belgrad : Stabhochspringer Duplantis verbessert erneut eigenen Weltrekord

Belgrad Armand Duplantis hat seinen eigenen Stabhochsprung-Weltrekord verbessert. Der Schwede sprang bei der Hallen-WM in Belgrad über 6,20 m und damit einen Zentimeter höher als seine bisherige Bestmarke, die er im März aufgestellt hatte.

Stabhochsprung-Star Armand Duplantis hat einen grandiosen Weltrekord-Schlusspunkt bei den Hallen-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik gesetzt. Der 22 Jahre alte Olympiasieger aus Schweden sprang am Sonntag in Belgrad im letzten Versuch mit 6,20 Metern einen Zentimeter höher als erst am 7. März an gleicher Stelle. Gold hatte Duplantis zuvor schon mit 6,05 Metern sicher.