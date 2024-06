Als erster Deutscher Ansah knackt 10-Sekunden-Marke über 100 m

Hochsprung-Hoffnungsträger Tobias Potye kam bei seinem Titelgewinn nicht über 2,18 m hinaus. Der WM-Fünfte und Vize-Europameister von 2022 hatte sich zuletzt an der Patellasehne operieren lassen müssen und deshalb auch die EM in Rom verpasst. Die Olympianorm hatte der Münchner bereits im Vorjahr geknackt, in Galaform ist er nach der OP aber noch nicht wieder. „Natürlich will man immer höher springen“, sagte Potye.