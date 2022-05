25. Mehrkampf-Meeting in Ratingen : Ausstieg der Zugpferde Kaul und Kazmirek sorgt für Unmut

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul (rechts) und Titelverteidiger Kai Kazmirek (rechts) stiegen am Ende des ersten Wettkampf-Tages aus. Simon Ehammer (links), Andreas Bechmann und Marcel Meyer zogen durch. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Zum Abschluss des ersten Tages verliert das Meeting in Ratingen auf einen Schlag Weltmeister Niklas Kaul und den Titelverteidiger Kai Kazmirek. Bundestrainer Frank Müller übt Kritik.

Als Niklas Kaul zum Abschluss des ersten Meeting-Tages vor dem 400-Meter-Lauf einmal mehr als „amtierender Weltmeister“ vorgestellt wurde, verzog der 24-Jährige leicht die Miene. Denn ihm war schon klar, was kurz darauf folgen würde: Nachdem er aus dem Startblock gekommen war, trudelte er direkt aus und brach den Zehnkampf damit quasi ab. Und da es ihm Kai Kazmirek im selben Rennen gleichtat, hatte das Jubiläums-Meeting auf einen Schlag sowohl den amtierenden Weltmeister als auch den Titelverteidiger verloren, der die jüngsten beiden Auflagen gewonnen hatte.

Auf der Tribüne machte sich Unmut beim anerkannten Fach-Publikum breit. „Och nee!“, schrie einer, als die beiden nominellen deutschen Top-Athleten austrudelten, einer anderer fand: „Wir haben in 25 Jahren schon viel erlebt beim Mehrkampf, aber wenigstens kämpfen müssten sie doch!“

Die Verärgerung erstreckte sich aber nicht nur auf die Zuschauer – auch der leitende Bundestrainer Frank Müller war nicht begeistert. „Das ist schon enttäuschend“, sagte er im exklusiven Gespräch mit unserer Redaktion und ergänzte: „Wir haben ein gutes Klima-Trainingslager und im April einen Trainings-Wettkampf gehabt, um uns genau auf dieses Meeting vorzubereiten. Ich bin als Athlet zweimal in 37 Zehnkämpfen verletzt ausgestiegen. Zehnkämpfer sind einige, aber Wettkämpfer müssen alle sein.“

Das waren doch recht deutliche Worte, die sich vor allen an Kazmirek gerichtet haben dürften, ohne dass der Bundestrainer den Athleten der LG Rhein-Wied explizit nannte. Die Entscheidung des zweifachen Ratingen-Siegers, die 400 Meter nicht zu laufen, erklärte Müller so: „Kai hatte eine gute Trainingsleistung, aber er hat jetzt gesagt: Er kriegt es heute nicht auf die Bahn. Das sieht man zum Beispiel an für ihn enttäuschenden 1,92 Meter im Hochsprung – im Training springt er problemlos zwei Meter.“

Dass Kazmirek und Kaul trotz des Wissens, den Lauf nicht zu beenden, in die Startblöcke gingen, hat diesen Grund: Bei einem Nicht-Antritt wären beide disqualifiziert gewesen, so hielten sie sich die Möglichkeit offen, am zweiten Tag noch Disziplinen zu absolvieren – Testen unter Wettkampfbedingungen also. Ob das aber Organisatoren und Zuschauer beim Jubiläums-Meeting goutieren, dürfte fraglich sein.

Bei Kaul habe der Fall indes etwas anders gelegen, versicherte Müller: „Niklas hat sich am Nacken etwas verklemmt, seitdem ist ihm schwindelig, er hat Kopfschmerzen und ihm ist schlecht. Er hat gesagt: Mir geht es nicht gut, ich stehe neben mir. Wenn er dann die 400 Meter läuft und voll ausbelastet, kann das gefährlich sein.“

Jedenfalls war der Doppel-Ausstieg der beiden deutschen Zugpferde die nächste Hiobsbotschaft für den Bundestrainer, nachdem sich am Samstagmorgen bereits Mathias Brugger verletzt hatte. Der Athlet des SSV Ulm hatte den 100-Meter-Sprint zur Eröffnung noch in 12,03 Sekunden beendet, musste dann aber direkt im Ziel behandelt werden – die Eisbeutel-Bandage im rechten hinteren Oberschenkel verhieß da schon nichts Gutes. Und tatsächlich konnte Brugger nicht weitermachen – bitter. „Das kam aus dem Nichts“, fand Müller. „Mathias war echt gut in Form, und dann zieht es ihm bei 70 Metern hinten in den Beuger. Es ist wahrscheinlich ein leichter Faserriss, das müssen wir noch abklären. Für ihn tut es mir wirklich leid, weil er letztes Jahr hier ganz knapp die Olympia-Quali verpasst hat, dann viel an sich gearbeitet und die Ernährung umgestellt hat und wirklich gut drauf war.“