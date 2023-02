Leichtathletik Mihambo siegt - auch Lückenkemper und Klosterhalfen jubeln

„Ich bin gut drauf, konnte das in der Saison aber noch nicht so zeigen. Ich freue mich drauf, wenn mir das in Istanbul gelingt“, sagte Mihambo, die bereits am Samstag in der Helmut-Körnig-Halle am Start gewesen war: Über die 60 m ließ sie als Fünfte zahlreiche Sprinterinnen hinter sich (7,37). „Mein Fokus“, erklärte die Weltmeisterin abgekämpft, „lag auf jeden Fall auf dem Sprint, mich dort im maximalen Bereich zu fordern.“