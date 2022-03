Top-Status erreicht : Darum kommen die Leichtathletik-Stars zum Mehrkampf-Meeting nach Ratingen

Niklas Kaul hat seinen Start in Ratingen angekündigt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Beim TV Ratingen steigt am Wochenende 7./8. Mai das 25. Mehrkampf-Meeting, das nun offiziell eines der drei besten weltweit ist. Es geht um die Normen für die WM in den USA und die EM in München. Der amtierende Weltmeister Niklas Kaul ist dabei, ebenso die Vize-Weltmeisterin von 2017, Carolin Schäfer. Arthur Abele denkt an sein Comeback in Ratingen.

Das Mehrkampf-Meeting beim TV Ratingen ist in diesem Jahr in mehrfacher Hinsicht besonders: Es ist die 25. Auflage, bei der sich Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen für internationale Großereignisse qualifizieren können, zudem ist es am 7./8. Mai so früh wie nie und hat Anfang des Jahres den Gold-Plus-Status erhalten. Damit ist das Meeting in Ratingen offiziell eines der besten der Welt – nur die in Götzis (Österreich) und Talence (Frankreich) sind ebenfalls in der Kategorie „GL“ zu finden, alle weiteren mindestens eine Stufe tiefer.

Der frühere Termin sorgt dafür, dass es in Ratingen die erste Chance auf das Erreichen der Normen für die WM in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) und die EM in München (15. bis 21. August) gibt. In der Vergangenheit hatten häufiger Athleten auf Ratingen verzichtet, nachdem sie in Götzis bereits die nötigen Punkte geholt hatten – nun werden die Top-Athleten die erste Chance nicht verpassen wollen. Fest zugesagt haben Weltmeister Niklas Kaul, Vorjahressieger Kai Kazmirek und weitere deutsche Top-Athleten. Der Leitende Bundestrainer Mehrkampf, Frank Müller, berichtet sogar: „Arthur Abele plant sein Comeback in Ratingen. Als amtierender Europameister hat er zwar eine Wild Card für München, aber mit etwas Glück sehen wir ihn in Ratingen bei seinem ersten Wettkampf seit 2018.“ Auch bei den Siebenkämpferinnen hat Müller das „Who is Who“ Deutschlands dabei, unter anderem Carolin Schäfer, Vanessa Grimm, oder Sophie Weißenberg. Auch namhafte internationale Starter haben bereits zugesagt.

Die Aufwertung des Meetings hat für die Mehrkämpfer Auswirkungen. „Für die Athletinnen und Athleten bedeutet das konkret, dass sie für ihre Platzierungen in Ratingen höhere Bonuspunkte erhalten, und das wiederum hat Einfluss auf das World Ranking“, erklärt Müller, der sich mit der Deutschen Leichtathletik Marketing GmbH (DLM) bei World Athletics für diese Einordnung stark gemacht hatte. „Für die Ausrichter, besonders aber für die vielen ehrenamtlichen Helfer des TV Ratingen, ist es darüber hinaus eine große Wertschätzung.“

Marion Weißhoff-Günther, Vorstandsvorsitzende des TV Ratingen, betont: „Man bekommt den Gold-Plus-Status nicht geschenkt, man muss ihn sich erarbeiten. Das haben wir getan, und jetzt müssen wir daran arbeiten, ihn zu erhalten.“ Unter anderem gehören größere Starterfelder zum Auflagen-Katalog, ebenso bestimmte Anforderungen an das Stadion und bei der Medienpräsenz, die das Meeting aber ohnehin erfüllt. Um den Top-Status zu halten, hat die Stadt Ratingen zudem beschlossen, ihr Stadion weiter aufzuwerten: Für rund 1,3 Millionen Euro brutto wird nach dem Meeting saniert, unter anderem soll es eine neue, noch gelenkschonendere Tartanbahn geben, die in blau gehalten sein soll – wie etwa die des Berliner Olympiastadions.

