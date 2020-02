Meeting in der Landeshauptstadt : Spitzen-Leichtathletik gastiert in Düsseldorf

Cindy Roleder bei den 60 Meter Hürden in Karlsruhe. Foto: dpa/Tom Weller

Düsseldorf Beim Düsseldorfer PSD-Bank-Meeting sind etliche Welt- und Europameister der Leichtathletik am Start. Die Veranstaltung findet am Dienstag zwischen 19 und 21 Uhr statt.

Marc Osenberg geht am Stock. Nicht etwa, weil den Organisator des Düsseldorfer PSD-Bank-Meetings Sorgen plagen würden, was die 15. Auflage der kleinen, aber schmucken Leichtathletik-Veranstaltung im Arena-Sportpark am Dienstagabend angeht. Osenberg laboriert an den Folgen einer Knie-Operation und humpelt am Montagmittag deswegen auf Krücken durchs Athletenhotel. Doch wer den Leverkusener Sportmanager kennt, weiß, dass er denkt: Besser ich gehe an Krücken, als einer der namhaften Athleten, die bei mir starten sollen. „Ich denke, wir sind einmal mehr in allen Disziplinen sehr stark besetzt“, sagt Osenberg.

Die rund 2000 Karten für das Meeting sind seit November vergriffen, Eurosport überträgt wieder live von 19 bis 21 Uhr. Der besondere Reiz der Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren unter den Athleten herumgesprochen. „Die Halle hier ist ein bisschen enger, es geht familiärer zu hier in Düsseldorf, das macht es für uns Athleten persönlicher“, sagt Hürdensprinterin Cindy Roleder. Die Chemnitzerin, Vizeweltmeisterin von 2015 und Europameisterin von 2016, ist fast schon Stammgast beim PSD-Bank-Meeting. Am Freitag in Karlsruhe war sie über die 60 Meter Hürden ins Wettkampfjahr eingestiegen. Mit 8,05 Sekunden im Vorlauf. „So schnell war ich noch nie zum Auftakt“, sagt Roleder. Mit 8,0 Sekunden wäre sie in Düsseldorf „super-happy“.

Super-happy ist Filip Ingebrigtsen mit der Hallen-Saison eigentlich nie. Das eine der drei Laufwunder aus dem norwegischen Brüder-Trio outet sich als „kein Hallenfreund“, und ist zudem alleine ohne Henrik und Jakob in Düsseldorf. Zumindest der Vater und Trainer ist mitgekommen – aus dem Höhentrainingslager der Familie in Afrika. Filip läuft die 1500 Meter, die Strecke, auf der er 2017 WM-Dritter wurde und auf die er sich auch bei den Olympischen Spielen im August in Tokio konzentrieren will. Nach Düsseldorf kommt unterm Hallendach für den 26-Jährigen höchstens noch ein Start. Im März wird er Papa. „Da will ich natürlich unbedingt daheim sein.“

Eine Disziplin liegt Osenberg stets besonders am Herzen: der Stabhochsprung. Diesmal sind die Männer wieder in Düsseldorf dran. Und der Wettkampf verspricht einiges: Die beiden Youngster, Lokalmatador und WM-Vierter Bo Kanda Lita Baehre (20, Bayer Leverkusen, früher ART Düsseldorf) und der amtierende Europameister und Vizeweltmeister Armand Duplantis (20, Schweden) fordern den zweifachen Weltmeister Sam Kendricks aus den USA heraus. Den Meetingrekord von Björn Otto von 5,90 Metern zu knacken, hält Duplantis jedenfalls für „very possible“, sehr wahrscheinlich. „Es macht Spaß, gegen die Besten der Welt anzutreten“, sagt der Mann, der in den USA lebt.