Ausnahmeläufer aus Uganda : Cheptegei knackt 15 Jahre alten Weltrekord über 10.000 m

Köln Wie schnell kann ein Mensch sein? Weltmeister Joshua Cheptegei aus Uganda hat in Valencia den 15 Jahre alten Weltrekord über 10.000 m geknackt und damit seine Ausnahmestellung auf der Langdistanz eindrucksvoll untermauert.

"Es ist ein großer Moment für mich, den Weltrekord gebrochen zu haben", sagte Cheptegei. "Ich wollte den Sportliebhabern der Welt zeigen, dass die Bahn aufregend ist. Ich wollte die Erwartungen an den Weltrekordtag in Valencia hochschrauben, und ich freue mich, dass mein Traum in Erfüllung gegangen ist."