Kostenpflichtiger Inhalt: Hallen-Meeting der Leichtathleten : Schwede Duplantis ist das neue Sprungwunder

Gestenreich und sprunggewaltig: Armand Duplantis ist am Dienstagabend beim Düsseldorfer PSD-Bank-Meeting sechs Meter gesprungen. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Armand Duplantis verkörpert die nächste Generation Stabhochspringer. In Düsseldorf knackt der Schwede in einem Fabel-Wettkampf die magische Höhe von sechs Metern – und scheitert haarscharf am Weltrekord.