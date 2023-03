Hallen-EM Klein holt Gold vor Klosterhalfen

Hallen-Europameisterin Hanna Klein und die knapp geschlagene Konstanze Klosterhalfen jubelten Seite an Seite mit einer Deutschland-Fahne über den Schultern. Durch ihren Sieg im Schlusssprint gegen Favoritin Klosterhalfen in persönlicher Bestzeit kürte sich die 29 Jahre alte Psychologin Klein zur Siegerin über 3000 Meter. „Ich bin überwältigt. Das ist meine erste Goldmedaille“, sagte die Läuferin aus Tübingen am Freitag in Istanbul nach ihrem ersten internationalen Titel. „Ich wollte meine Medaillenchance verteidigen, dass es Gold geworden ist, ist umso geiler.“