„Werde nächstes Jahr Mutter“ Gesa Krause erwartet ihr erstes Kind - Ziel bleibt Olympia 2024

Falls ihre Schwangerschaft problemfrei verläuft, will Gesa Krause in diesem Jahr beim 33. Silvesterlauf in Trier an den Start gehen. „Von ärztlicher Seite gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Bedenken. Ich würde gerne mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen - da ist unser Silvesterlauf die beste Gelegenheit“, meinte Krause. Nach der Babypause möchte sie wieder ins Training für Paris 2024 einsteigen. Eine Teilnahme an der Leichtathletik-WM im August 2023 in Budapest komme da aber noch zu früh.