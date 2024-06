Entscheidungen im Diskuswerfen und über die 100m Das bringt der Samstag bei der Leichtathletik-EM

Jahrelang war Christopher Linke als Vierter oder Fünfter nah dran gewesen an einer Medaille. Bei der vergangenen EM in München klappte es endlich mit Silber über die 35 km. In Rom will er nun auch über die „Kurzdistanz“ angreifen, bei der WM in Budapest wurde er im Vorjahr mit deutschem Rekord Fünfter. Auch Leo Köpp und Nathaniel Seiler sind für den DLV über die 20 km am Start.