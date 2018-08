Leichtathletik-EM 2018: Viertes EM-Gold wäre für David Storl weit mehr als „nur“ ein weiterer Titel

Nimmt in Berlin seinen vierten EM-Titel in Serie ins Visier: Kugelstoßer David Storl. Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin Drei EM-Titel in Serie hat David Storl bereits, in Berlin könnte Nummer vier folgen. Das hat zuvor noch kein Kugelstoßer geschafft. Nach zwei eher verkorksten Jahren ist der Leipziger wieder auf dem Weg zurück zu alter Stärke.

Bei Currywurst und Roter Grütze mit Vanillesauce tankte David Storl am Sonntag Kraft für den Griff nach Gold. Einen Tag vor seinem ersten EM-Auftritt in der Kugelstoß-Qualifikation gab sich der Titelverteidiger beim letzten offiziellen Presseauftritt in der edlen Königlichen Porzellan-Manufaktur in Berlin entspannt und angriffslustig zugleich.