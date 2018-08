Leichtathletik-EM 2018: Gina Lückenkemper spricht über ihren 100-Meter-Sprint zu Silber

Berlin Die EM-Zweite über 100 Meter spricht über ein Rennen im Tunnel und ihr Ziel mit der Staffel. Gut erinnern kann sich die Leverkusenerin Gina Lückenkemper an ihre ersten Gedanken nach dem Zieleinlauf.

Gina Lückenkemper ist nicht satt. Am Sonntag will sie mit der deutschen Sprintstaffel in Berlin ihre zweite EM-Medaille gewinnen. Im Gespräch beschreibt die 21-Jährige vom TSV Bayer 04 Leverkusen, was der Lauf zum 100-Meter-Silber in ihr auslöste – und, was sie zu Vergleichen mit Katrin Krabbe sagt.