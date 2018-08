Leichtathletik-EM 2018: Deutsche Dominanz im Speerwurf

Berlin Wenn alles optimal läuft, holen die deutschen Speerwerfer bei der EM in Berlin alle drei Medaillen. In der Qualifikation machte es Olympiasieger Thomas Röhler allerdings spannend.

Thomas Röhler: Olympiasieger. Johannes Vetter: Weltmeister. Andreas Hofmann: Jahresbester. Die EM-Speerwurfentscheidung an diesem Donnerstag (ab 20.22 Uhr) wird zu einer deutschen Meisterschaft. Auf den ersten Blick. Ein Eindruck, der sich nach der souveränen Finalqualifikation des Trios am Mittwoch noch verstärkt hat.

Als die Sonne am höchsten stand, nahm Hofmann das 800 Gramm schwere Wettkampfgerät in die Hand. Ein Steigerungslauf, den Speer locker oberhalb des Kopfes tragend. Dann die Ausholbewegung mit maximal möglicher Verwringung des Körpers – und bloß weit weg mit dem Ding. Nach 82,36 Meter bohrte sich der vom deutschen Meister auf die Reise geschickte Speer in den Rasen des Olympiastadions – das war gleich fünf Meter weiter als alle anderen Resultate zu diesem Zeitpunkt in seiner Qualifikationsgruppe. Also Sachen packen und nix wie raus der Gluthitze der Stadionschüssel.