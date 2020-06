Krause muss zuschauen : Leichtathletik-DM wird am 8. und 9. August nachgeholt

Leichtathletik-DM wird am 8. und 9. August nachgeholt

Gesa Krause bei der Leichtathletik-WM in Katar. Foto: dpa/Michael Kappeler

Köln Die wegen der Corona-Pandemie abgesagte Leichtathletik-DM in Braunschweig soll am 8. und 9. August nachgeholt werden, allerdings ohne Laufdisziplinen auf der freien Bahn und ohne Staffelwettbewerbe. Hindernis-Ass Gesa Krause ist erbost.

Als Begründung gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag an, dass der Sicherheitsabstand bei diesen Disziplinen nicht gewährleistet werden könne. Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause reagierte mit Unverständnis. "Ich bin sprachlos", schrieb die 27-Jährige bei Instagram und sprach von einer Entscheidung, die sie "nicht nachvollziehen und in keinem Sinne befürworten" könne. Fußball werde mit 22 Spielern auf dem Platz wieder gespielt, aber ein Meisterschaftsfinale mit acht bis zwölf Läufern solle nicht möglich sein, fragte sie perplex und ergänzte: "Leichtathletik bedeutet Laufen, Springen, Werfen, und ohne Laufen ist es nicht das Gleiche."