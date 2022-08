Vor EM in München : Klosterhalfen Siebte in Polen - Lückenkemper stark

Chorzów Konstanze Klosterhalfen hat beim Diamond-League-Meeting in Polen nach der enttäuschenden WM wieder eine gute Leistung gezeigt. Auch Gina Lückenkemper zeigte kurz vor der EM in München eine starke Leistung.

Im Ziel hatte Konstanze Klosterhalfen ihr Lächeln wiedergefunden: Gut zwei Wochen nach ihrem enttäuschenden Vorlauf-Aus bei der Leichtathletik-WM in Eugene präsentierte sich die Leverkusenerin beim Diamond-League-Meeting im polnischen Chorzow deutlich verbessert. Beim 3000-m-Erfolg von Doppel-Olympiasiegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden (8:39,27) belegte die 25-Jährige in 8:42:34 Minuten den siebten Platz.

Freuen durfte sich auch Gina Lückenkemper nach den 100 m. Die 25-Jährige vom SCC Berlin kam nach einem mäßigen Start in 11,10 Sekunden bei 0,5 m Rückenwind noch auf den guten vierten Platz. „Mit diesem Platz in so einem Feld kann ich wirklich zufrieden sein auch mit Blick auf die EM in München. Ich muss beim Start aggressiver sein“, sagte die EM-Zweite.