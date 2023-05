Verletzung am Rücken Sprint-Star Jacobs sagt auch für Florenz ab – wieder kein Duell mit Kerley

Jacobs hatte bereits vergangene Woche in Rabat, wo er gegen Kerley hätte antreten sollen, wegen eines Problems mit dem Rückennerv passen müssen. Die beiden Top-Sprinter hatten die Duelle im Vorfeld kräftig angeheizt - via Social Media schickten sie verbale Giftpfeile hin und her. Schon vor dem Rennen in Rabat meinte Kerley: „Ich hoffe, dass er sich nicht wegduckt und zum Rennen antritt.“ Danach gewann der 28-Jährige in 9,94 Sekunden.