6,23 Meter Duplantis verbessert eigenen Stabhochsprung-Weltrekord

Duplantis übersprang die Latte bereits in seinem ersten Versuch über die Rekordhöhe und ließ sich von den begeisterten Fans feiern. Zweiter wurde der Ernest John Obiena (Philippinen) mit 5,82 m vor Ex-Weltmeister Sam Kendricks (USA/5,72 m). Deutsche Athleten wie der verletzte Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) waren in Eugene nicht am Start.