3000-m-Meister Thorwirth über verbotene Solidaritätsaktion : „Frage mich, was wir hier machen"

Maximilian Thorwirth trägt ein Armband in den Farben der Ukraine beim 3000-Meter-Lauf während der Deutschen Hallen-Meisterschaft in der Leichtathletik in der Arena Leipzig. Foto: dpa/Martin Schutt

Leipzig Weil vor dem Start seines Laufs bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig ein Mitläufer die ukrainische Flagge abkleben musste, platzte Maximilian Thorwirth 3000-Meter-Läufer nach seinem Sieg der Kragen.

„Eine richtige Erklärung" habe man nicht bekommen, "keine politischen Statements, ich weiß es nicht", sagte Thorwirth. Vor den Wettkämpfen sei die Anordnung von einem Mitarbeiter im sogenannten Callroom gekommen, der „mit der Wettkampfleitung gesprochen hat. Da frag ich mich, was wir hier machen. Wenn wir eine Schweigeminute machen und dürfen das nicht auf dem Arm tragen", sagte Thorwirth, der direkt nach seinem Lauf seinen Ärger im Interview in der Halle kundgetan hatte, indem er rief: „Disqualifiziert mich doch!"

Zu Beginn der Wettkämpfe hatte es eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des russischen Einmarschs in die Ukraine gegeben, währenddessen wurde die ukrainische Flagge an einem Videowürfel in der Hallenmitte gezeigt.