Nach Flucht aus Belarus Sprinterin Timanowskaja schreibt in Budapest eine besondere Geschichte

Macht nichts, sagte die 26-Jährige nach dem Rennen, in dem sie mit dem US-Superstar Sha’Carri Richardson an der Starlinie stand. Ihre Stärken liegen ohnehin über die 200 Meter, über die sie am Mittwoch im Vorlauf an den Start geht. Dann habe sie mehr Wegstrecke, um ihren schwachen Start auszugleichen, sagt sie. Mit der Staffel erhofft sie sich über die 4x100-Meter sogar eine Medaille. Und dennoch war es bereits am Sonntag ein tolles Gefühl für sie, endlich wieder in einem internationalen Wettbewerb am Start zu stehen. „In dieser Saison durfte ich nur bei Wettkämpfen in Polen starten. Das ist nicht gut für eine Leistungssportlerin“, sagte die 26-Jährige.