Umstrittenes Trainingszentrum : So reagiert Klosterhalfen auf das Ende des Oregon-Projekts

So reagiert Klosterhalfen auf das Ende des Oregon-Projekts

Frankfurt/Main Nike schließt sein umstrittenes Oregon-Projekt. Auch Konstanze Klosterhalfen braucht nun eine neue sportliche Heimat. Die 22-Jährige kann die Schließung des umstrittenenen Trainingszentrums aber „komplett nachvollziehen“.

„Es ist ein erster wichtiger Schritt, vor allem die aktuellen Athleten und deren Leistungen zu schützen, denn deren und meine sportliche Leistung ist seit der letzten Woche leider aufgrund der Umstände in den Hintergrund geraten“, erklärte die WM-Dritte über 5000 Meter am Freitag in einer Stellungnahme ihres Managements.