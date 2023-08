Keine Medaille für deutsche Leichtathleten Reform des Sportsystems und der Verbände ist bitter nötig

So verwundert es kaum, dass in den vergangenen Jahren vor allem die Leichtathleten und Leichtathletinnen erfolgreich waren, die weitgehend losgelöst vom DLV agieren. Weitspringerin Malaika Mihambo lag lange im Clinch mit dem Verband und ging ihren eigenen Weg. Auch Niklas Kaul trainiert in Mainz mit seinen Eltern individuell, sein Zehnkampf-Kollege Leo Neugebauer stieß in die Weltspitze vor, weil er sich für das College in den USA entschied. Zwar bestätigen Ausnahmen die Regel, doch der DLV gab bislang ein schlechtes Bild ab, wenn es darum geht, Athleten in die höchsten Leistungsgefilde zu hieven. Schon der Übergang von der Jugend in den Erwachsenenbereich scheitert zu häufig.