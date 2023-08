Kaum Weltspitze, keine Breite Das Dilemma mit dem Nachwuchs in der deutschen Leichtathletik

Doch nicht nur die Spitze bereitet Sorgen, auch in der Breite schafft die deutsche Leichtathletik es nicht, sich zu positionieren. Vor allem nicht mit jungen Aktiven. Die ehemalige deutsche Diskuswerferin Franka Dietzsch, die heute als Nachwuchstrainerin in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet, sieht da eine grundsätzliche Veränderung in der Leichtathletik. „Zu meiner aktiven Zeit war das Leistungsniveau in der Breite lange nicht so hoch, wie es derzeit ist. In Deutschland haben wir derzeit vier Diskuswerferinnen, die weiter werfen als ich in meiner besten Zeit. Im internationalen Vergleich reicht es aber nicht mehr, weil sich die Spitze weiterentwickelt hat. Und da sind wir in Deutschland nicht mitgekommen – das gilt für viele Disziplinen.“