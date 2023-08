Leverkusener Stabhochspringerin Katharina Bauer - die Athletin mit Defibrillator beendet ihre Karriere

Eingesetzt werden musste er 2018, weil sich schon in der Kindheit entdeckte extra Herzschläge in lebensbedrohlicher Höhe auch durch eine erste Operation nicht nachhaltig eindämmen ließen. Doch mit seiner Hilfe konnte Bauer seitdem nicht nur ein normales Leben führen, sondern entgegen aller Prognosen sogar ihre Karriere fortsetzen. Sie schaffte es zur Hallen-EM 2019 in Glasgow und zur WM im selben Jahr in Doha. „Das sind quasi meine Medaillen“, sagt die Team-Europameisterin von 2014, deren größter sportlicher Einzelsieg der bei der deutschen Hallen-Meisterschaft 2018 war - kurz nach der ersten Herz-Operation und wenige Monate bevor der Defibrillator eingesetzt wurde.