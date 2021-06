EM-Dritter von 2017 : Katars Topläufer Haroun bei Verkehrsunfall getötet

Doha Die Leichtathletik-Szene trauert um einen ihrer Weltklasse-Läufer. Der Katarer Abdalelah Haroun kam bei einem Autounfall ums Leben. Das teilte sein Verband mit.

2015 war Haroun erstmals für seine Wahlheimat an den Start gegangen und hatte schnell durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Außer der Bronzemedaille bei der WM vor vier Jahren in Katars Hauptstadt Doha, wo der Topathlet in 44,48 Sekunden hinter dem südafrikanischen Sieger Wayne van Niekerk und Steven Gardiner von den Bahamas ins Ziel kam, gewann Haroun 2016 bei der Hallen-WM in Portland Silber und 2018 Gold bei den Asienspielen in Jakarta.