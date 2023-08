„Medaille wieder da, wo sie hingehört“ Wie Karsten Warholm die Selbstzweifel besiegte und sein drittes WM-Gold holte

Bei der WM im vergangenen Jahr in Eugene erlebte hingegen Warholm ein für ihn unbekanntes Ereignis: In einem Endlauf bei einer großen Meisterschaft blieb er als Siebter erstmals seit der WM 2017 in London ohne eine Medaille. Zwei Mal gab es zuvor Gold bei Welt-Titelkämpfen, einmal bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio inklusive Weltrekord, zwei Mal bei Europameisterschaften. Im Hürdensprint führte kein Weg an ihm vorbei. Doch 2022 machten ihm Verletzungen einen Strich durch die Rechnung in der Vorbereitung auf den dritten WM-Titel in Serie. Warholm trat nicht fit an, scheiterte.