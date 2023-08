Erster Deutscher im Finale seit 36 Jahren Der Traum vom deutschen Rekord treibt Hürdenläufer Abuaku an

Abuaku aber gab zu, dass in seinem Lauf nicht mehr drin gewesen sei, zu groß war die Anspannung. „Ich wollte auf jeden Fall ins Finale, hatte heute aber den Rhythmus nicht, war nicht stabil genug“, sagte er selbstkritisch. Im Endlauf am Mittwochabend allerdings könne er wieder ohne Druck laufen, so wie im Vorlauf am Sonntag, als er mit 48,32 Sekunden mal eben eine neue persönliche Bestleistung in die neue Bahn presste und es auf den letzten Metern sogar noch austrudeln ließ. Und im Finale? „Ich will als erster ins Ziel kommen. Immer“, sagte er. Wirklich ernst meinte er das allerdings nicht, dafür ist er Realist. Die Weltspitze um den norwegischen Superstar Karsten Warholm ist rund eineinhalb Sekunden schneller – in normalen Läufen. „Das ist wirklich beeindruckend. Wir haben ja wahrscheinlich zumindest ein ähnliches Training“, staunt Abuaku selbst.