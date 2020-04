Ungewöhnliche Spendenaktion : Britischer Speerwerfer läuft Marathon in seinem Garten

London Ein britischer Speerwerfer hat die Ausgangssperre genutzt und ist einen kompletten Marathon gelaufen - in seinem Garten. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion sammelte James Campell Spenden für den britischen Gesundheitsdienst NHS.

Campbell, der sich wegen der Coronavirus-Pandemie zuhause in Isolation befindet, hatte am Montag bei Twitter angekündigt, er werde einen Marathon in seinem kleinen Garten laufen, wenn sein Beitrag online 10.000 Mal geteilt wird. Am Mittwoch löste der Schotte sein Versprechen ein. Sein Beitrag hatte bis dahin mehr als 23.000 Retweets.