Alle Infos : Das ISTAF Indoor 2021 zum ersten Mal in Düsseldorf

Das Olympiajahr startet direkt mit einem Event für alle Leichtathletikfans: Dieses Jahr findet das ISTAF Indoor (Internationales Sportfest) zum ersten Mal in Düsseldorf statt. Wir haben die wichtigsten Fragen über das Event für Sie beantwortet.

Was ist das ISTAF Indoor?

Die Leichtathletikveranstaltung ist der Nachfolger des internationalen PSD Bank Meetings und wird im ISS Dome in Rath ausgetragen. Am 31. Januar findet die Premiere in der Landeshauptstadt statt, das große Finale wird am 5. Februar in der Mercedes-Benz Arena in Berlin zu sehen sein.