Istaf in Berlin : Vetter feiert nächste Speer-Party

Berlin Speerwurf-Star Johannes Vetter überragte auch beim Istaf alle anderen und krönte eine Traumsaison. Weitspringerin Malaika Mihambo gelang dies nicht ganz.

"Wahnsinn! Ich glaube, nach dem Wurf letzte Woche habe ich mir die Sieger-Runde hier nochmal verdient", sagte Vetter nach seinen 87,26 m in Berlin, die ihm völlig ungefährdet seinen vierten Sieg bei dem so prestigeträchtigen Meeting bescherten. Es ist der Schlusspunkt eines rauschhaften Ritts. Am Sonntag vor einer Woche war dem Offenburger im polnischen Chorzow mit 97,76 m die zweitbeste Weite der Geschichte gelungen. Nur zwei Tage später warf er in Dessau 86,17 m.