Ironman-WM der Frauen Anne Haug träumt von einem erneuten Titel auf Hawaii

In einem Interview der „Welt“ sagte Haug, was sie antreibt: „Ich kann es nicht beschreiben, aber ich bin jeden Tag getrieben, in jeder Trainingseinheit härter und besser an meiner Leistung zu arbeiten. Und dann gibt es im Ziel diesen kurzen Moment der Zufriedenheit. Da kann ich einfach mal die Zügel locker lassen, und dieses kleine Männchen mit der Peitsche, das ich immer in mir trage, gibt für einen Tag Ruhe, bevor es dann am nächsten Tag wieder anfängt.“ Es sei einfach schön, für einen kurzen Moment wirklich richtig zufrieden und glücklich zu sein. „Das Gefühl ist genial. Natürlich ist es umso besser, je besser der Wettkampf war“, erklärte Haug.