Mutiger Einsatz von Hammerwerferin : Olympiasiegerin Wlodarczyk stoppt Autodieb und verletzt sich

Berlin Ihr Auto hat die Polin zwar noch, dafür muss sie um die WM bangen, die im Juli stattfindet. Die dreimalige Olympiasiegerin im Hammerwurf kann den Dieb stellen, kommt bei ihrer Verfolgungsjagd aber selbst nicht unversehrt davon.

Wlodarczyk, die im vergangenen Jahr in Tokio als erste Leichtathletin dreimal in Serie Olympia-Gold in einer Disziplin holte, überlegt, ob sie später mal vom Hammerwurf-Ring in einen anderen wechselt. „Nach meiner Karriere denke ich, dass ich wie unser Champion Joanna Jedrzejczyk in MMA oder UFC kämpfen werde, weil der Täter verletzt wurde“, schrieb die 36-Jährige nicht ganz ernst gemeint.