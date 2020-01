Erster Start nach WM-Gold : Malaika Mihambo springt mit 6,83 Metern ins Olympiajahr

Köln Für den ersten Platz reichte es beim Hallen-Meeting in Karlsruhe zwar nicht, für die deutsche Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo war es trotzdem ein solider Einstieg ins Olympiajahr.

6,83 m und Platz zwei: Bei ihrem überraschenden ersten Weitsprung-Auftritt 117 Tage nach dem Gold-Coup von Doha ist Weltmeisterin Malaika Mihambo gut aus den Startlöchern gekommen. Zum Sieg reichte es für Deutschlands Sportlerin des Jahres vor 5000 Zuschauern beim Hallen-Meeting der Leichtathleten in Karlsruhe nicht, den musste die 25-Jährige der Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk mit 6,92 m überlassen. Diese hatte bei der WM mit genau dieser Weite hinter der in Katar überlegenen Mihambo (7,30) Silber gewonnen.

Eigentlich wollte Mihambo in Karlsruhe nur über die 60 m antreten und dort ihre Bestleistung von 7,34 Sekunden angreifen, im Vorlauf kratzte sie als Fünfte in 7,37 Sekunden knapp an dieser Marke. Doch Mihambo hatte ihre Pläne verworfen. "Im Weitsprung war es klar, dass ich nur vier Sprünge mache. Wir haben uns spontan dazu entschieden, hier teilzunehmen, nachdem die Hallen-WM in Nanjing abgesagt wurde", erklärte sie.