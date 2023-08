200-Meter-Halbfinale verzögert Schock-Moment für Lyles und Co. nach Golf-Cart-Crash

Das war ein Schock für 100-Meter-Weltmeister Noah Lyles! Als sich der US-Amerikaner gerade in einem Golf-Cart auf dem Weg ins Leichtathletik-Stadion für sein Halbfinale über 200 Meter befand, krachte es. Ein zweites dieser elektrisch angetriebenen Wagen, die Athleten, Athletinnen, Funktionäre und Offizielle in Budapest rund um das Stadion von A nach B bringen, fuhr in den Wagen, der Lyles und seine Mitstreiter in den Aufwärmbereich bringen sollte.