Um sich optimal auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 vorzubereiten schloss sich Lückenkemper einer Trainingsgruppe in den USA an. Doch die Corona-Pandemie sollte ihr schließlich einen Strich durch ihre Rechnung machen. Zu allem Überfluss kam noch eine Muskelverletzung hinzu. Bei den Spielen in Tokio ein Jahr später war sie aufgrund von fehlender Form und diversen Verletzungen nur Ersatzläuferin.