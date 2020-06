„Zum Kotzen“ : Lückenkemper, Krause und Co. kritisieren DLV-Entscheidung

Lückenkemper, Krause und Co. kritisieren DLV-Entscheidung

Gesa Krause bei der Leichtathletik-WM in Katar. Foto: dpa/Michael Kappeler

Köln Die deutsche Laufelite um Gina Lückenkemper und Gesa Felicitas Krause geht den eigenen Verband an - Grund ist die Entscheidung, zahlreiche Strecken in Coronazeiten aus dem Programm der Deutschen Meisterschaften zu streichen.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) will seinen wichtigsten Wettkampf retten, doch von seinen Topathletinnen kassiert er beißende Kritik: "Das wird doch so keine richtige Deutsche Meisterschaft", schimpfte Sprint-Ass Gina Lückenkemper nach der DLV-Ankündigung, bei einer eventuellen Geister-DM in Braunschweig die längeren Laufstrecken und Staffelrennen aus dem Programm zu schmeißen.