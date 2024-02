6000 Zuschauer auf den Rängen Topstars, Kulisse, Rekorde – So lief das Istaf Indoor Düsseldorf

Lita Baehre Das Comeback in seiner Heimatstadt hatte sich Bo Kanda Lita Baehre anders vorgestellt. Beim ersten Start nach der Rückkehr zu seinem Heimatklub ART Düsseldorf und dem ersten Start sechs Monate nach seiner Meniskus-Verletzung blieb der Vize-Europameister im Stabhochsprung ohne gültigen Versuch. Der gebürtige Düsseldorfer scheiterte dreimal an der Einstiegshöhe von 5,40 Metern. „Ich bin erst gestern aus dem Trainingslager in Südafrika zurückgekehrt, einen Tag später als geplant. Das will ich aber nicht als Ausrede nehmen. Im Training hat alles gut geklappt. Aber Training und Wettkampf ist ein großer Unterschied.“ Der 24-Jährige hatte es im Dome mit einem neuen Anlauf sowie neuen Stäben versucht.