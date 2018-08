European Championships: Stabhochspringer Armand Duplantis springt bei Leichtathletik-EM in Berlin in die Topliga

Berlin Armand Duplantis hat für den sportlichen Höhepunkt der EM in Berlin gesorgt. Mit seinen 6,05 Meter katapultierte sich das 18 Jahre alte Wunderkind aus Schweden in die Topliga der Stabhochspringer.

Einer der ersten Gratulanten war das große Vorbild. Als "Wunderkind" Armand Duplantis am Sonntagabend die Stabhochsprung-Welt auf den Kopf gestellt hatte, umarmte ihn der französische Weltrekordler Renaud Lavillenie und flüsterte ihm die ersten Glückwünsche ins Ohr. "Er hat gesagt: Genieße den Moment, nicht viele Momente werden so schön sein", berichtete Duplantis - schob aber dann noch hinterher: "Glaube ich zumindest."

In den USA, wo Duplantis lebt und gerade die High School abgeschlossen hat, wurde er bereits als "Tiger Woods des Stabhochsprungs" bezeichnet. Doch sein großes Vorbild heißt Lavillenie, in seinem Bücherregal steht eine signierte Biografie, früher hing er Poster des Franzosen in seinem Kinderzimmer auf. In Berlin ließ er ihm nun keine Chance, Lavillenie gewann Bronze.