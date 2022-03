Am Montag, 15. August 2022, beginnen die Leichtathletik-Europameisterschaften in München. Sie findet im Rahmen der European Championships statt, bei denen vom 11. bis 21. August Europameisterschaften und neune Sportarten stattfinden.

In der Leichtathletik kämpfen die Sportlerinnen und Sportler sieben Tage lang in 50 Medaillenentscheidungen um den Sieg. Wir stellen den Terminkalender der EM mit den Finals vor.