European Championships 2018: Zeitplan, Favoriten, deutsche Athleten - das sind die Highlights der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin

Kugelstoßen Frauen (8. August, 20.09 Uhr): Christina Schwanitz gegen den Rest Europas. Die 32-Jährige peilt trotz eines Autounfalls vor zwei Wochen ihr drittes EM-Gold in Serie an - als erste deutsche Kugelstoßerin. Schwanitz, die erst in dieser Saison nach der Geburt ihrer Zwillinge und der folgenden Babypause in den Ring zurückkehrte, ist die klare Favoritin, bei den deutschen Meisterschaften gelang ihr wieder ein Stoß über 20 Meter. Zuletzt war ihr das vor zwei Jahren in Amsterdam gelungen - bei ihrem letzten Sieg bei einer EM.