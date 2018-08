European Championships 2018: Oldie Arthur Abele schnappt sich in Berlin die europäische Zehnkampf-Krone

Oldie Abele schnappt sich in Berlin die europäische Zehnkampf-Krone

Berlin Erst riss er auf der Ziellinie die Arme in die Höhe, dann rührte er sich Minutenlang nicht und weinte Freudentränen. Arthur Abele hat EM-Gold bei den Zehnkämpfern gelohnt. Nach vielen Verletzungen der größte Erfolg seiner Karriere.

Arthur Abele stürzte unter Freudentränen ins Ziel, dann setzte Maskottchen Berlino Europas neuem König der Athleten eine goldene Pappkrone auf: Nach langen Jahren voller Verletzungen und bitterer Rückschläge hat Zehnkämpfer Abele mit Gold bei der Leichtathletik-EM in Berlin mit 32 Jahren die unerwartete Krönung erlebt und den EM-Titel geholt.

"Ich kann es nicht glauben, das ist einfach irre", sagte Abele nach einem letzten packenden 1500-m-Kraftakt am Stadionmikrofon, ehe er sich unter tosendem Jubel auf eine Ehrenrunde durch das Olympiastadion aufmachte, die kaum ein Athlet jemals so verdient hatte wie der Ulmer. Für ihn war es der größte Erfolg seiner langen und mehrfach unterbrochenen Karriere, noch nie hatte er eine große Medaille im Zehnkampf gewonnen. Zudem sicherte er dem deutschen Team das erste Gold der "Heimspiele".

Abele, der die fünfte Medaille für das deutsche Team bei der EM holte, rollte dabei das Feld von hinten auf. Erstmals übernahm er nach dem Speerwurf, der vorletzten Disziplin die Führung. Und gab sie bis zur Erschöpfung kämpfend über die 1500 m nicht mehr her.

Dabei nutzte Abele die Gunst der Stunde: Topfavorit Kevin Mayer (Frankreich) hatte bereits am ersten Tag alle Titelhoffnungen begraben müssen. Der Weltmeister leistete sich drei ungültige Versuche im Weitsprung und stieg anschließend aus - und so war der Weg für Abele frei. "Für Kevin ist es natürlich schade, er war in einer megakrassen Form und wäre normal vorne weggezogen", sagte Abele: "Ich glaube, er wollte den Weltrekord angreifen und hat deshalb riskiert."