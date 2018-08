European Championships 2018: „Kampfsau“ Robert Harting hofft auf einen letzten großen Wurf bei der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin

Robert Harting bei den Deutschen Meisterschaften 2018 in Nürnberg. Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Diskus-Star Robert Harting hat es trotz Verletzungen und Trainingspausen zur EM in seinem "Wohnzimmer" geschafft. Dort, wo 2009 alles begann, soll seine große Karriere mit einem letzten Hurra enden.

Wenn es Nacht wird in Berlin, hat Robert Harting seinen großen Auftritt. Als Lichtgestalt schaut er dann über seine Stadt, überlebensgroß projiziert auf die Fassade des Upper-West-Hochhauses am Bahnhof Zoo. "Krasse Aktion, es ehrt mich sehr", meinte der Diskus-Star.

Harting ist das Gesicht dieser Leichtathletik-EM in Berlin, doch er ist nicht mehr der Robert Harting von einst. Der Robert Harting, der 2009 im Olympiastadion seinen ersten von drei WM-Titeln in Serie gewann, sich im Glückstaumel sein Trikot vom Leib riss und drei Jahre später seine Karriere mit Olympia-Gold in London krönte.