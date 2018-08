European Championships 2018: Kämpferin Gesa Felicitas Krause genießt ihren EM-Triumph

Berlin 366 Tage nach dem Sturzdrama bei der WM 2017 hat sich Gesa Felicitas Krause mit dem Triumph bei der EM 2018 eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach einem alles andere als leichten Jahr war es der emotionalste Sieg der Hindernis-Läuferin.

Am 11. August 2017 durchlebte Gesa Felicitas Krause die bittersten Momente ihrer Karriere, am 12. August 2018 genoss Deutschlands Hindernis-Königin ihren emotionalsten Sieg mit geschlossenen Augen und lauschte der Nationalhymne. "Solche Momente sind für einen Leichtathleten sehr, sehr rar. Deshalb wollte ich das in vollen Zügen auskosten und in meinem Gedächtnis speichern", sagte die 26-Jährige, die 366 Tage nach ihrem Sturzdrama von London mit dem EM-Titel in Berlin eine nicht unbedingt erwartete Wiederauferstehung feierte.