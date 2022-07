Schock für Leichathleten : Speer-Ass Vetter muss WM-Start wegen Schulterverletzung absagen

Köln Die deutschen Leichtathleten müssen bei der WM in Eugene auf einen großen Medaillenfavoriten verzichten: Speerwerfer Johannes Vetter muss aufgrund einer Schulterverletzung aussetzen.

WM-Aus für den Ex-Weltmeister: Der deutsche Speerwurf-Rekordhalter Johannes Vetter hat seinen Start bei den Weltmeisterschaften in Eugene (15. bis 24. Juli) abgesagt. Dies teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch mit. Vetter (29) leidet weiterhin an einer hartnäckigen Verletzung in der Schulter, wegen der er bereits die deutschen Meisterschaften im Juni in Berlin verpasst hatte.